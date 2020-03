"M jak miłość" odcinek 1505. Olek nie chce ślubu z Anetą? Wyśmieje ich wspólne plany [CO SIĘ WYDARZY]

W 1505. odcinku serialu "M jak miłość" Aneta zacznie marzyć o swoim ślubie z Olkiem. Czy Chodakowski przekreśli marzenia ukochanej? Sprawdź, co się wydarzy!

Już wkrótce Marcin (Mikołaj Roznerski) i Iza (Adriana Kalska) powiedzą sobie sakramentalne "tak". Aneta (Ilona Janyst) również marzy o zamążpójściu, lecz Olek (Maurycy Popiel) nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiony do tego pomysłu... Czy kiedyś zmieni zdanie?

W 1505. odcinku serialu "M jak miłość" Olek i Aneta będą obserwować, jak Para Młoda składa małżeńską przysięgę. Chwila będzie bardzo podniosła. Podekscytowana Kryńska szepnie ukochanemu do ucha, że już wkrótce też będą mogli być tak szczęśliwi. W odpowiedzi Olek... parsknie śmiechem!

Nie będzie to jedyna wpadka młodszego z braci Chodakowskich. W trakcie wesela Olek zostawi Anetę samą i porwie do tańca Agnieszkę (Magdalena Walach), która jeszcze do niedawna była jego kochanką! Kryńska będzie wściekła, ale nie będzie mogła wyładować złości na Olku, bo na sali weselnej pojawi się policja!