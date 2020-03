"M jak miłość" odcinek 1505. Wesele Izy i Marcina zniszczone! Olek zostanie aresztowany za zabójstwo Artura! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1505. odcinku "M jak miłość" odbędzie się ślub i wesele Izy i Marcina. Niestety ich piękne chwile zostaną zniszczone przez pojawienie się policji i aresztowanie Olka! Chodakowski pójdzie siedzieć za zabójstwo? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1505. we wtorek, 24.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Chodakowscy przechodzili ostatnio bardzo trudne chwile związane z zabójstwem Artura (Tomasz Ciachorowski) przez Olka (Maurycy Popiel). Mimo to postanowili żyć dalej, więc Iza (Adriana Kalska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) zaczęli przygotowania do ślubu, który zobaczymy już w 1505. odcinku "M jak miłość"!

Lilka pozna wyniki badań DNA! Ojcem dziecka jest Mateusz czy gwałciciel?Zobacz więcej

Z samego rana Marcin zrobi Izie śniadanie do łóżka i wspólnie zgodzą się, ze będzie to wspaniały dzień. - Nareszcie się udało... Czasem już nie wierzyłam w ten ślub - stwierdzi Lewińska. W tym samym czasie Ula (Iga Krefft) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) będą przygotowywać siedlisko do uroczystości, a goście zaczną zjeżdżać się do Grabiny. Ślub będzie piękny i pełen wzruszeń i Iza zostanie wreszcie żoną Marcina!

Niestety później nie będzie już tak pięknie. Olek dowie się od Olewicza (Tomasz Dedek). że ten rozmawiał z Kamilem po pijaku i chyba zdradził mu sekret Chodakowskiego! Nagle na weselu pojawi się policja, by aresztować Olka za zabójstwo Artura! Aneta (Ilona Janyst) od razu poradzi ukochanemu, by uciekał, ale on odda się w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Iza i Marcin będą załamani! Natychmiast zmienią swoje plany dotyczące podróży poślubnej i zostaną w mieście, by wspierać Olka. Co z nim będzie? Pójdzie siedzieć?

Dariusz Toczek dołącza do "M jak miłość"! Kogo zagra gwiazda serialu "W rytmie serca"?Zobacz więcej