"M jak miłość" odcinek 1506. Aneta jest w ciąży?! Kryńska okłamie policję, aby dostać się do Olka [CO SIĘ WYDARZY]

W 1506. odcinku serialu "M jak miłość" Aneta zacznie robić wszystko, aby wyciągnąć Olka z aresztu! Jaka jest jej motywacja? Do czego się posunie? Sprawdź, co już wiemy!

Już wkrótce Olek (Maurycy Popiel) zostanie aresztowany za zabójstwo Artura (Tomasz Ciachorowski)! Kamil (Marcin Bosak) dopnie swego i zdoła odkryć prawdę. Czy nic już nie ocali Chodakowskiego przed więzieniem?

W 1506. odcinku serialu "M jak miłość" Aneta spróbuje namierzyć źródło przecieku. Odwiedzi Olewicza (Tomasz Dedek), który przyzna się, że to on po pijaku wygadał się Grycowi. Kryńska spróbuje namówić go do złożenia zeznań na policji. Musi on powiedzieć śledczym, że okłamał Kamila.

Gdy Aneta upewni się, że Olewicz zrobi co trzeba, pójdzie do aresztu, aby poinformować Olka o tym, czego się dowiedziała. Nikt nie będzie chciał jej jednak wpuścić do zatrzymanego. Kryńska w końcu powie policjantom, że jest w ciąży i bardzo źle się czuje, dzięki czemu otrzyma w końcu zgodę na widzenie.

Czy kobieta będzie w stanie ocalić Olka przed więzieniem? A może jej wysiłki pójdą na marne, bo jej partner do wszystkiego się przyzna? Przekonamy się już wkrótce!