"M jak miłość" odcinek 1506. Iza i Marcin też trafią do więzienia?! Jakub nie będzie miał dla nich dobrych wieści... [CO SIĘ WYDARZY]

W 1506. odcinku "M jak miłość" Iza i Marcin poproszą Jakuba o pomoc w sprawie Olka. Niestety okaże się, że nie wygląda to dobrze, a poza tym oni sami mogą mieć duże kłopoty przez ukrywanie zbrodni! Co zrobią? Sprawdź, co już wiadomo!