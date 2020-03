"M jak miłość" odcinek 1506. Kamil znowu będzie z Anką! Będą razem knuć przeciwko Olkowi? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1506. odcinku "M jak miłość" Kamil będzie triumfował, bo Olek zostanie zatrzymany. Przy okazji wyjdzie na jaw, że Gryc znowu związał się z Anką! Będą razem knuć? Sprawdź, co już wiadomo!

Już niedługo Kamil (Marcin Bosak) dopnie swego - doprowadzi do aresztowania Olka (Maurycy Popiel)! Wszystko dlatego że uda mu się w końcu wyciągnąć prawdę od Olewicza (Tomasz Dedek)...

W 1506. odcinku "M jak miłość" Kamil nadal będzie triumfował i zrobi wszystko, by Chodakowski nie wyszedł zbyt szybko zza krat. Jednak kilka godzin później Gryc ostro posprzecza się z Magdą (Anna Mucha), bo ta odkryje, że to właśnie on doprowadził do zatrzymania jej byłego męża. Lecz Kamil nie będzie ani trochę tego żałował i w dodatku zapowie, że nie ma zamiaru z nią o tym rozmawiać.

Niedługo później okaże się, że Kamil znowu związał się z Anką (Weronika Rosati)! Malarka będzie bardzo szczęśliwa, że jej ukochany i Magda się pokłócili... Czy Anka pomoże Kamilowi knuć przeciwko Olkowi? Co znowu wymyślą? Tego dowiemy się wkrótce!

