"M jak miłość" odcinek 1506. Magda dowie się, że Olek został aresztowany przez Kamila! Nie będzie chciała go znać? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1506. odcinku "M jak miłość" Magda dowie się, że Olek został aresztowany. Przy okazji wyjdzie na jaw, że Kamil maczał w tym palce, więc przyjaciółka nie oszczędzi mu ostrych wymówek! Nie będzie chciała go znać? Sprawdź, co się wydarzy!

Już wkrótce prawda wyjdzie na jaw - pijany Olewicz (Tomasz Dedek) powie Kamilowi (Marcin Bosak) kilka słów za dużo i przez to Olek (Maurycy Popiel) zostanie aresztowany! Uda mu się z tego wyplątać?

Adwokatem Chodakowskiego zostanie Budzyński (Krystian Wieczorek), który postanowi nie mówić o niczym Magdzie (Anna Mucha). Ale ona w 1506. odcinku "M jak miłość" i tak dowie się o problemach byłego męża, bo dostanie wiadomość od Kingi (Katarzyna Cichopek-Hakiel). Zacznie zastanawiać się, co się stało i jak mu pomóc, więc spotka się z Kinga, Agą (Ina Sobala) i Anetą (Ilona Janyst), by omówić temat.

W ten sposób Budzyńska dowie się, że za wszystkim stoi Kamil! Od razu zrobi mu awanturę i szczerze powie, co o tym myśli. On jednak nie będzie z nią chciał nawet rozmawiać na ten temat. Magda nie będzie już chciała go znać?

