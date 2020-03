"M jak miłość" odcinek 1506. Olek załamie się po aresztowaniu! Podda się bez walki? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1506. odcinku "M jak miłość" Olek będzie przebywał w areszcie, gdzie wspierać go będą Budzyński i Aneta. Chodakowski jednak będzie kompletnie załamany... Podda się bez walki? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1506. w poniedziałek, 30.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Prawda w końcu wyjdzie na jaw i Olek (Maurycy Popiel) zostanie aresztowany. Tylko czy dla niego do koniec koszmaru czy dopiero początek?

Iza i Marcin też trafią do więzienia?! Jakub nie będzie miał dla nich dobrych wieści...Zobacz więcej

W 1506. odcinku "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) załatwi sobie widzenie z ukochanym i od razu zobaczy, że ten jest w kiepskim stanie. Postanowi podnieść go na duchu. - Działamy tak, żeby cię jak najszybciej z tego wyciągnąć! Ale musisz nam pomóc… Nie poddawaj się, słyszysz? Musisz wytrzymać!

Adwokatem Chodakowskiego zostanie Budzyński (Krystian Wieczorek), który, widząc jego apatię, także zrozumie, że jego klient jest o krok od załamania. Postanowi nim "wstrząsnąć"!

- Chcę, żeby to się już skończyło…

- I żebyś ty skończył w więzieniu? Z wyrokiem na 25 lat?! (...) Nie możesz sobie pozwolić na komfort mówienia całej prawdy. Chyba, że chcesz złamać serce swojej dziewczynie, matce... całej rodzinie! Jestem twoim obrońcą, nie mogę dopuścić do samobójczej misji – zwłaszcza, że znam kontekst całej sprawy! Przypomnij sobie, kim był Artur… Na Boga!(…) Moim zdaniem - i wierzę w to bezgranicznie - ktoś taki jak ty nie zasługuje na więzienie...

Czy Olek podda się bez walki? A może słowa Andrzeja go zmotywują?

Magda dowie się, że Olek został aresztowany przez Kamila! Nie będzie chciała go znać?Zobacz więcej