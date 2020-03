"M jak miłość" odcinek 1507. Asia zastąpi Kingę w bistro! Dlaczego Zduńska odda jej posadę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1507. odcinku "M jak miłość" Kinga, po wpadce z nianią, zdecyduje się zrezygnować z pracy na jakiś czas. Od razu znajdzie zastępstwo! Sprawdź szczegóły!

Już niedługo Kinga (Katarzyna Cichopek-Hakiel) i Piotrek (Marcin Mroczek) z przerażeniem odkryją, że Nadia (Aleksandra Chapko) jest agresywna w stosunku do ich dzieci! Postanowią, że nie mogą tego tolerować i natychmiast ją zwolnią.

Ta sytuacja da Kindze do myślenia. W 1507. odcinku "M jak miłość" Zduńska uzna, że to wszystko jej wina - zarzucała Piotrkowi, że za dużo pracuje, a sama robiła to samo! Postanowi, że musi się to skończyć i powinna więcej czasu poświęcać dzieciom, a nie bistro.

Dlatego zrezygnuje z pracy, ale od razu znajdzie dla siebie zastępstwo. Poprosi o pomoc Asię (Barbara Kurdej-Szatan), która akurat straciła swoją obecną pracę. Ta z radością przyjmie posadę na stanowisku menadżerki! Jak Chodakowska poradzi sobie z nowym wyzwaniem?

