"M jak miłość" odcinek 1509. Lilka i Mateusz jednak nie wezmą ślubu? Wszystko się zmieni! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1509. odcinku "M jak miłość" Mateusz skończy 18 lat i złoży wszystkie potrzebne do ślubu dokumenty w USC. Jednak jeszcze w tym samym odcinku sytuacja nastolatków całkowicie się zmieni! Nie będzie ślubu? Sprawdź, co już wiadomo!

Mateusz (Krystian Domagała) oświadczył się Lilce (Monika Mielnicka), bo nie chciał, by została sama z dzieckiem. Nie zmienił swojego zdania nawet, gdy okazało się, że to nie on jest ojcem. Czy finalnie dojdzie do ślubu?

W 1509. odcinku "M jak miłość" nadejdzie dzień osiemnastych urodzin Mateusza. Chłopak postanowi nie czekać ani chwili dłużej i wybierze się do USC, by złożyć wszystkie dokumenty potrzebne do ślubu z Lilką. Po wszystkim spróbuje przekonać dziewczynę, że na pewno wszystko się ułoży.

Niestety jeszcze tego samego dnia Lilka natknie się na Daniela (Szymon Nygard), który ją zgwałcił. Od razu ucieknie i schowa się w swoim domu, ale kilka godzin później kierowca karetki ją tam dopadnie! Zacznie jej grozić, ale w obronie Lilki stanie Mateusz. Dojdzie do bójki, w której Mostowiak nie będzie miał szans, ale na szczęście na miejscu pojawia się Andrzejek (Tomasz Oświeciński) i uratuje sytuację.

W międzyczasie Lilka, którą Daniel uderzył w brzuch, zacznie czuć bardzo silne bóle. Trafi do szpitala i tam okaże się, że straciła dziecko! Czy w tej sytuacji odwoła ślub? A może nastolatkowie i tak się pobiorą? Tego dowiemy się wkrótce!

