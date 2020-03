"M jak miłość" odcinek 1510. Agnieszka pomoże Anecie! Okłamie prokuratora oskarżającego Olka? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1510. odcinku "M jak miłość" Aneta spróbuje przekonać prokuratora, by mogła zobaczyć się z Olkiem. Ten nie będzie chciał się zgodzić, ale niespodziewanie Kryńskiej pomoże... Agnieszka! Sprawdź, co się wydarzy!

Aneta (Ilona Janyst) zapowiedziała, że zrobi wszystko, żeby pomóc Olkowi (Maurycy Popiel). Do czego się posunie, by wyciągnąć go z więzienia?

W 1510. odcinku "M jak miłość" Aneta znowu będzie chciała zobaczyć się z ukochanym. Nie będzie to jednak takie łatwe, ale spróbuje zmanipulować prokuratora oskarżającego Olka.

Powie mu, że jest narzeczoną Chodakowskiego i że jest w nim w ciąży. Ten nadal nie będzie chętny, by załatwić widzenie, ale do ich rozmowy włączy się Agnieszka (Magdalena Walach), która potwierdzi słowa Kryńskiej i wstawi się za nią. W końcu prokurator ulegnie i pozwoli na spotkanie.

Czy prokurator dowie się, że został oszukany?

