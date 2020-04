"M jak miłość" odcinek 1510. Agnieszka zrozumie, że Aneta jest kobietą życia Olka! Dlatego jej pomaga? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1510. odcinku "M jak miłość" Agnieszka pomoże Anecie, a potem powie jej, że widzi, że Kryńska musi być z Olkiem... Sprawdź, co z tego wyniknie!

"M jak miłość" odcinek 1510. we wtorek, 14.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Aneta (Ilona Janyst) nawet na chwilę się nie poddaje i robi wszystko, by wspierać załamanego Olka (Maurycy Popiel). Niespodziewanie zyska pewną sojuszniczkę...

W 1510. odcinku "M jak miłość" Aneta spróbuje zmanipulować prokuratora, by dał zgodę na jej spotkanie z Olkiem. Nagle do rozmowy wtrąci się Agnieszka (Magdalena Walach) i okłamie kolegę po fachu, że Kryńska jest w zagrożonej ciąży.

Prokurator w końcu ulegnie, a Aneta wreszcie przekona się do Agnieszki. Podziękuje jej, a Olszewska wyzna jej, że teraz dopiero widzi, że Olek jej potrzebuje i to ona jest kobietą jego życia! - Życzę ci dużo wytrwałości. Trzymajcie się. Teraz jestem pewna, że to właśnie twoje miejsce jest przy Olku - powie na pożegnanie.

Czy Olszewska nadal będzie pomagać Anecie?

