"M jak miłość" odcinek 1510. Anka i Magda będą błagać Kamila, aby odpuścił Olkowi! Co zrobi Gryc? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1510. odcinku serialu "M jak miłość" Anka i Magda spróbują przekonać Kamila, aby wycofał swoje oskarżenia względem Olka. Czy uda im się coś wskórać? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1510. we wtorek, 14.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Kamil (Marcin Bosak) wsadził Olka (Maurycy Popiel) do aresztu i chce zrobić wszystko, aby został on skazany za zabójstwo Artura (Tomasz Ciachorowski). Czy ktokolwiek jest w stanie go powstrzymać?

W 1510. odcinku serialu "M jak miłość" Chodakowski nieoczekiwanie zyska kolejnego sojusznika. Anka (Weronika Rosati) przeprosi Magdę (Anna Mucha), że początkowo stała po stronie Kamila i zgodzi się porozmawiać z nim o sprawie Olka. Żona Andrzeja będzie miała nadzieję, że Gryc jej posłucha.

Niestety, Kamil nie posłucha nawet kobiet, które nie tak dawno były bardzo bliskie jego sercu. Co więcej, jeszcze tego samego dnia poinformuje ciotkę Skalskiego, że podczas procesu Chodakowskiego zajmie stanowisko oskarżyciela posiłkowego. Budzyński (Krystian Wieczorek) będzie musiał szykować się na ciężką walkę...