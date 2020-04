"M jak miłość" odcinek 1510. Anka i Magda znowu będą przyjaciółkami! Wspólnie wypowiedzą Kamilowi wojnę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1510. odcinku "M jak miłość" Magda i Anka będą robić wszystko, by odwieść Kamila od oskarżeń przeciwko Olkowi. Ich wspólny front zbliży je do siebie i znowu będą przyjaciółkami. Czy razem uda im się unieszkodliwić Gryca? Sprawdź, co się wydarzy!