"M jak miłość" odcinek 1510. Maciek dowie się o aresztowaniu Olka! Wciąż kocha go jak ojca? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1510. odcinku serialu "M jak miłość" Maciek dowie się, że Olek może na długie lata trafić do więzienia! Jak zareaguje na tę wiadomość? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1510. we wtorek, 14.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Olek (Maurycy Popiel) trafił do aresztu! Jest to ogromna tragedia nie tylko dla niego, ale także dla jego bliskich. Czy to wszystko może się jeszcze skończyć pozytywnie?

W 1510. odcinku serialu "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek) będą rozmawiać o dalszych losach Chodakowskiego. Nie będą mieli pojęcia, że ich słowa słyszy Maciek (Franciszek Przanowski), dla którego Olek był przybranym tatą. - To znaczy, że Olek pójdzie do więzienia? - zapyta Budzyńskich.

Andrzej spróbuje go uspokoić i obieca, że zrobi wszystko, aby wyciągnąć Olka z aresztu. - Dzięki, jestem ci bardzo wdzięczny, bo Olek jest naprawdę w porządku* - odpowie mu Maciek, który nie będzie rozumiał, jak mogło dojść do aresztowania jego taty.

- Są takie sytuacje w życiu, które nas po prostu przerastają. Tak właśnie było z Olkiem. Nie zastanawiał się nad konsekwencjami. Po prostu uznał, że tak powinien zareagować i że to jest słuszne działanie. - postara się wyjaśnić Budzyński.

Czy Maciek zrozumie, co stało się z Olkiem? Czy jego przybrany tata trafi do więzienia? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, oglądajcie koniecznie nowe odcinki "M jak miłość"!