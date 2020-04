"M jak miłość" odcinek 1510. Magda odkryje, że Andrzej ukrywa przed nią problemy zdrowotne! To coś poważnego? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1510. odcinku "M jak miłość" Magda zauważy, że Andrzej bierze leki... Jest chory? To coś poważnego? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1510. we wtorek, 14.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek) niedawno bardzo pokłócili się, gdy Budzyński nie chciał iść do lekarza z kontuzją ręki. Teraz będzie miał większe problemy zdrowotne, ale nie wspomni o nich żonie...

Michał znowu wyzna Asi miłość! Tym razem zostanie przyjęty?Zobacz więcej

W 1510. odcinku "M jak miłość" okaże się, że Andrzej ma problemy z ciśnieniem! Magda zauważy, jak ten po cichu bierze jakieś leki. Od razu się zmartwi i wtedy zrozumie, że mąż jest zestresowany i potrzebuje odpocząć. Zmusi go, by obiecał jej, że zadba o swoje zdrowie.

Tym razem Budzyński posłucha żony i zaproponuje jej, by wyjechali razem do małego domku w Bukowinie Tatrzańskiej i w końcu wypoczęli i zapomnieli o codziennych stresach. Czy to wystarczy, by Andrzej poczuł się lepiej?

Lilka i Mateusz jednak wezmą ślub! Nie zaproszą rodziny na uroczystość?Zobacz więcej