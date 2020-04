"M jak miłość" odcinek 1511. Asia pocałuje Michała! Da mu szansę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1511. odcinku "M jak miłość" Michał wyzna Asi swoje uczucia. Ona nie ucieknie, ale sama go pocałuje! Da mu szansę? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1511. w poniedziałek, 20.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Wojtek (Feliks Matecki) wciąż próbuje zeswatać Asię (Barbara Kurdej-Szatan) i Michała (Paweł Deląg). W 1511. odcinku "M jak miłość" namówi macochę, by zaprosiła pisarza na święta.

Miałoby to być podziękowanie za pomoc w lekcjach. Asia w końcu zaprosi Ostrowskiego do Grabiny, a ten oczywiście zgodzi się na wyjazd, ale tym razem będzie z Chodakowską całkowicie szczery: - Uprzedzam cię lojalnie, że… nadal cię kocham. I zrobię wszystko, absolutnie wszystko, żebyś... też się we mnie zakochała. Jeśli teraz odwołasz wyjazd… zrozumiem. - wyzna.

A Asia wcale nie będzie przed tym uciekać, tylko w odpowiedzi... sama pocałuje Mcihała! - Niczego nie będę odwoływać... - powie. Czy zostaną w końcu parą?

