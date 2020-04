"M jak miłość" odcinek 1511. Asia zaczyna pracę w bistro! Jak poradzi sobie pierwszego dnia? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1511. odcinku "M jak miłość" Asia rozpocznie pracę w bistro Kingi. Już pierwszego dnia nie wszystko będzie szło po jej myśli... Uda jej się uratować sytuację? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1511. w poniedziałek, 20.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Po wpadce z nianią, Kinga (Katarzyna Cichopek-Hakiel) postanowiła zostać w domu z dziećmi i sama się nimi zająć. Musiała jednak znaleźć zastępstwo w bistro, więc od razu pomyślała o Asi (Barbara Kurdej-Szatan), która straciła pracę. Chodakowska była zachwycona tą propozycją!

W 1511. odcinku "M jak miłość" nadejdzie pierwszy dzień Asi w pracy. Będzie bardzo zdenerwowana, ale będzie mogła liczyć na wsparcie Wojtka (Feliks Matecki) i Michała (Paweł Deląg), zaś Kinga przywita ją w swoim lokalu bardzo serdecznie. Szybko okaże się, że Chodakowska niepotrzebnie się stresowała, bo jej wszystkie pomysły od razu zostaną zaakceptowane.

Tego dnia odbędzie się koncert charytatywny organizowany przez wychowawcę Lenki (Marysia Głowacka), Kordiana (Marek Braun). Niestety w ostatniej chwili główna gwiazda tej imprezy wycofa się! Asia zostanie postawiona w trudnej sytuacji, ale Wojtek zaproponuje jej, by to ona zaśpiewała dla zebranych gości! Będzie to świetny pomysł i Asia udowodni, że jest urodzoną menadżerką!

