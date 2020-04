"M jak miłość" odcinek 1511. Asia zaprosi Michała na święta! Traktuje go już jak rodzinę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1511. odcinku "M jak miłość" Wojtek zacznie namawiać Asię, by zaprosiła Michała na święta do Grabiny, w podziękowaniu za korepetycje.

"M jak miłość" odcinek 1511. w poniedziałek, 20.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Asia (Barbara Kurdej-Szatan) i Michał (Paweł Deląg) są teraz przyjaciółmi, ale gołym okiem widać, że pisarz chce czegoś więcej. Jest wspierany przez Wojtka (Feliks Matecki), ale wciąż nie wyznaje jej, co czuje. Czy to się wkrótce zmieni?

W 1511. odcinku "M jak miłość" Wojtek nadal będzie zachwalał Ostrowskiego przed Asią. Opowie jej, że dzięki jego korepetycjom z polskiego, dostał piątkę i zasugeruje, że należą mu się jakieś podziękowania.

Podsunie Chodakowskiej pomysł, by zaprosiła Michała na święta do Grabiny. Asia w końcu się zgodzi, a pisarz z przyjemnością przyjmie tę propozycję. Zbierze się też na odwagę i wyzna jej miłość! Ona mimo to nie odwoła wspólnego wyjazdu... Czy Asia w końcu da Michałowi szansę?

