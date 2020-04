"M jak miłość" odcinek 1511. Michał zacznie grzebać w telefonie Joasi! Wszystko w imię "miłości"? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1511. odcinku serialu "M jak miłość" Michał w dalszym ciągu będzie próbował rozkochać w sobie Joasię. Po raz kolejny posunie się jednak nieczystych zagrywek... Sprawdź, co się wydarzy!

Już wkrótce Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) ponownie zbliży się do Michała (Paweł Deląg). Powinna jednak na niego uważać, bo już raz próbował się do niej dobierać wbrew jej woli. Do czego posunie się tym razem?

W 1511. odcinku serialu "M jak miłość" Chodakowska zaproponuje pisarzowi, aby wspólnie spędzili Boże Narodzenie. Michał będzie wniebowzięty i wyzna jej miłość! W odpowiedzi matka Wojtka (Feliks Matecki) da mu niezobowiązującego całusa, ale jednocześnie zastrzeże, że póki co pozostaną tylko przyjaciółmi.

Sąsiedzi spędzą wspólnie cudowny wieczór! Gdy Joasia już zaśnie, Michał zauważy na jej telefonie nieodebrany SMS od Leszka (Sławek Uniatowski). Pisarz bez zastanowienia sięgnie po niezabezpieczonego smartfona i wykasuje wiadomość! W ten sposób będzie chciał pozbyć się rywala...

Czy Joasia dowie się o karygodnym zachowaniu Michała? Jak na to zareaguje? Dowiemy się już wkrótce!