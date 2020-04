"M jak miłość" odcinek 1512. Janek wciąż myśli o Uli? Sonia boi się, że znów go straci [CO SIĘ WYDARZY]

W 1512. odcinku serialu "M jak miłość" Sonia zacznie podejrzewać, że Janek znów tęskni za Ulą. Czy Morawski wyprowadzi ją z błędu? Jaka jest prawda? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1512. we wtorek, 21.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Sonia (Barbara Wypych) i Janek (Tomas Kollarik) są znowu razem! Tym razem wszystko wskazuje na to, że w końcu uda im się stworzyć szczęśliwy związek. Co może stanąć na przeszkodzie?

W 1512. odcinku serialu "M jak miłość" policjantka zauważy, że jej ukochany jest czymś bardzo zdenerwowany. Od razu pomyśli, że Janek martwi się wyjazdem Uli (Iga Krefft), że wciąż coś do niej czuje. Postanowi z nim o tym porozmawiać.

- Powiedz mi co jest... Chodzisz rozdrażniony, zły, nie wiem nie chciałeś ze mną przyjść na tę imprezę. O co chodzi? - zagadnie Janka.

- Bo słabo tańczę, to znaczy tańczyłem... Ale specjalnie dziś wziąłem przyspieszony kurs. To wszystko dla ciebie, tylko dla ciebie... Zapytaj Roberta jeśli nie wierzysz... - zacznie się wykręcać Morawski.

- Mnie się wydaje, że chodzi o coś zupełnie innego. Wszystko zaczęło się zmieniać od momentu kiedy wyjechała Ula...

Gdy Janek usłyszy słowa ukochanej, postanowi wyjawić jej całą prawdę. Nie chodzi wcale o tęsknotę za dawną narzeczoną, lecz o to, że przełożeni planują przenieść go do Warszawy. - Masz rację, coś się dzisiaj wydarzyło, ale nie chodzi o Ulę. Dziś chciałem ci to powiedzieć... - wyzna i wręczy Soni dokument.

- Przeniesienie do Warszawy? - zapyta zdziwiona dziewczyna.

- Do wydziału, w którym kiedyś pracowałem... Rozkaz to rozkaz. Dlatego byłem dziś taki wściekły, gdybym tę propozycję rok temu albo pół roku nie zawahałbym się ani chwili. Ale teraz... Ani mi się śni!

Czy Morawski zdoła namówić przełożonych, aby pozostawili go na posterunku w Lipnicy? A może będzie musiał odejść z policji? Przekonamy się już wkrótce!