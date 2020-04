"M jak miłość" odcinek 1512. Lilka zniknie tuż przed ślubem! Mateusz zmusi ją do zamążpójścia?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1512. odcinku "M jak miłość" nadejdzie dzień sekretnego ślubu Lilki i Mateusza. Niestety tuż przed uroczystością, dziewczyna zniknie! Czy nie chce wyjść za Mostowiaka? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1512. we wtorek, 21.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Wygląda na to, że to już koniec dramatu Lilki (Monika Mielnicka). Gwałciciel (Szymon Nygard) został złapany, a ona straciła dziecko. Mimo całej sytuacji młodzi nie zrezygnują ze swoich planów i postanowią wziąć ślub!

W 1512. odcinku "M jak miłość", w sylwestra, nadejdzie dzień ślubu Lilki i Mateusza (Krystian Domagała). Para okłamie bliskich, że spędzą cały dzień u kolegi. Tymczasem pojadą ze swoimi świadkami do Urzędu Stanu Cywilnego. Tuż przed ceremonią Mateusz zauważy, że jego ukochana zniknęła!

Mostowiak bardzo szybko ją znajdzie, a wtedy Lilka wyzna mu, co czuje - okaże się, że wciąż ma wątpliwości co do ślubu! Mateusz specjalnie się tym nie przejmie, tylko zacznie namawiać ją, że dobrze postępują. W końcu uda mu się ją przekonać i chwilę później wezmą ślub.

Tylko czy wątpliwości Lilki nie okażą się słuszne i za bardzo się pospieszyli?

