"M jak miłość" odcinek 1512. Marta powie Barbarze o swojej chorobie! Mostowiakowa straci kolejną córkę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1512. odcinku "M jak miłość" Marta wreszcie odwiedzi Barbarę i powie jej o swoich problemach ze zdrowiem i z Łukaszem... Co z tego wyniknie? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1512. we wtorek, 21.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Maria (Małgorzata Pieńkowska) i Artur (Robert Moskwa) cały czas boją się o zdrowie Barbary (Teresa Lipowska). Dlatego nie mówią jej pewnych rzeczy, w tym o chorobie Marty (Dominika Ostałowska)...

W 1512. odcinku "M jak miłość" Basia zwierzy się najstarszej córce, że martwi się o Martę, która się do niej nie odzywa. Doda, że ma złe przeczucia! - Wiem, że jest po prostu zajęta, zapracowana... I nie mam do niej żalu, tylko trochę mi przykro. Mam takie przeczucie, że tracę Martę. Tak jak... kiedyś... Małgosię - powie.

Rogowska od razu ją pocieszy i zapewni, że Marta na pewno nie chce odciąć się od rodziny. Mimo to, nie powie jej prawdy. Potem Marysia porozmawia z mężem i wspólnie ustalą, że zadzwonią do Marty i poproszą ją, by odwiedziła matkę i wszystko jej wytłumaczyła. Wojciechowska w końcu przyjedzie do Grabiny i powie Basi o swojej chorobie oraz o problemach z Łukaszem (Jakub Józefowicz). - Bałam się dzwonić. Zawsze potrafiłaś przejrzeć mnie na wylot, a Artur wyraźnie powiedział – zero stresu - powie jej na koniec.

Mimo nie najlepszych wiadomości, Basia ucieszy się, że poznała wreszcie prawdę i jej złe przeczucia się nie sprawdziły.

