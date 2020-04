"M jak miłość" odcinek 1513. Kamila chce uwieść Piotrka! Wykorzysta do tego Wernera? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1513. odcinku serialu "M jak miłość" Kamila w rozmowie z Wernerem wprost stwierdzi, że chce uwieść Piotrka w trakcie pobytu w USA! Czy Kinga może czuć się zagrożona? Sprawdź, co już wiemy!

Piotrek (Marcin Mroczek) już niedługo będzie musiał wyjechać w zagraniczną delegację. Towarzyszyć mu będzie Kamila (Anna Gorajska), jego nowa koleżanka z pracy. Czy Kinga (Katarzyna Cichopek) ma się czego obawiać?

W 1513. odcinku serialu "M jak miłość" Kamila umówi się na spotkanie z Wernerem (Jacek Kopczyński). Wspólnik Budzyńskiego będzie przekonany, że prawniczka chciała się z nim umówić na randkę, lecz szybko zorientuje się, że tak naprawdę chodzi jej o Zduńskiego. - Czyli mówisz, że to bistro należy do żony Piotrka? - usłyszy już na starcie.

Werner nie będzie chciał o tym rozmawiać, lecz Kamila ciągle będzie ciągnęła go za język. - Akurat Piotrek jest wzorowym mężem. Kocha swoją żonę na zabój. Nie będziemy teraz rozmawiać o Zduńskich, nie po to cię tu zaprosiłem - powie jej w końcu poirytowany Adam, lecz kobieta nie da się tak łatwo zbić z tropu.

- Opowiedz mi coś więcej o Piotrze - rzuci przy pierwszej lepszej okazji.

- Ale co ty tak ciągle o Piotrze? Co ty jesteś jakąś jego psychofanką? - Nie wygłupiaj się. Jedziemy razem do Stanów na trzy miesiące, będziemy razem pracować, chcę poznać co to za człowiek jest. - Możesz czuć się całkowicie bezpieczna. Piotrek jest zakochany w swojej żonie i jest to idealny mąż, ojciec... - A kochanek? - walnie prosto z mostu Kamila.

- A tego to szczęśliwie nie wiem. Ale jeśli masz wobec niego jakieś plany to zapomnij. Piotrek jest twierdzą nie do zdobycia - odpowie jej Werner i pójdzie po rachunek.

- Nie ma takich twierdz - szepnie prawniczka i zacznie obmyślać plan. Czy w trakcie pobytu w USA Piotrek ulegnie jej wdziękom? A może pozostanie wierny żonie? Aby poznać dalsze losy bohaterów, oglądajcie koniecznie nowe odcinki "M jak miłość"!