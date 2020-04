"M jak miłość" odcinek 1513. Kinga zażąda rozwodu! Nie zniesie wyjazdu męża! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1513. odcinku "M jak miłość" Kinga dowie się, że Piotrek wyjeżdża do USA z Kamilą i się wścieknie! Zażąda nawet rozwodu! Zduński uratuje sytuację? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1513. w poniedziałek, 27.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już niedługo Werner (Jacek Kopczyński) wyśle Piotrka (Marcin Mroczek) na trzymiesięczny służbowy wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Co gorsza, Zduński nie wyjedzie za ocean sam, ale z Kamilą (Anna Gorajska)...

W 1513. odcinku "M jak miłość" Piotrek w końcu wyzna żonie prawdę o swoim wyjeździe. Kinga (Katarzyna Cichopek-Hakiel) wścieknie się, że ten powiedział o decyzji Wernera całej rodzinie i przyjaciołom, a ona dowiedziała się o wszystkim jako ostatnia. Zrobi mu karczemną awanturę i... zagrozi rozstaniem!

- Co to ma być? Wyjeżdżasz za granicę na trzy miesiące z obcą kobietą, zostawiasz mnie samą z dziećmi i nawet nie pytasz mnie o zdanie? Ja chyba śnię! To cios poniżej pasa! Jeśli tak to ma wyglądać, to ja żądam rozwodu! - krzyknie.

Czy Kinga rzeczywiście woli się rozstać niż puścić Piotrka za granicę z inną? Zduński uratuje sytuację? Tego dowiemy się wkrótce!

