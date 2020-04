"M jak miłość" odcinek 1514. Asia jednak odrzuci Michała? Nie może mu nic zaoferować [CO SIĘ WYDARZY]

W 1514. odcinku "M jak miłość" Michał będzie pomagał Asi, ale ta niespodziewanie znowu go odrzuci... Dlaczego? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1514. we wtorek, 28.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Asia (Barbara Kurdej-Szatan) dała Michałowi (Paweł Deląg) szansę, gdy ten wyznał jej miłość. Zamiast go odrzucić, to go pocałowała! Jaki będzie następny krok?

W 1514. odcinku "M jak miłość" Michał zauważy, że Asi trudno jest pogodzić pracę z opieką nad synem i zaproponuje jej pomoc. Będzie chciał wkupić się w jej łaski, ale nie będzie to łatwe. - Posłuchaj... pracuję w domu i mogę tak ustawić sobie robotę, żeby wygospodarować trochę czasu... Będę ogarniał Wojtka po szkole! Jakaś zupa, prace domowe, trening...

Niestety Chodakowska od razu mu przerwie i... znowu go odrzuci! W końcu wyzna mu, dlaczego nie może przyjąć jego pomocy. - Nie mam prawa tak cię wykorzystywać, bo... niczego nie mogę obiecać ci w zamian... - wyzna.

Tymczasem Wojtek spróbuje namówić Michała, by ten się nie poddawał. Czy w końcu wygra walkę o serce Asi?

