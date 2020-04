"M jak miłość" odcinek 1515. Lilka dochodzi o siebie po gwałcie. Znów zbliży się do Mateusza [CO SIĘ WYDARZY]

W 1515, odcinku serialu "M jak miłość" Lilka przełamie swój lęk i pierwszy raz od gwałtu pójdzie z Mateuszem do łóżka. Czy uda jej się przezwyciężyć traumę? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1515. w poniedziałek, 4.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Lilka (Monika Mielnicka) i Mateusz (Krystian Domagała) są już małżeństwem i mogą zacząć nowe wspólne życie. Młoda żona będzie mogła teraz doświadczyć nieco normalność i dojść do siebie po brutalnym gwałcie, którego była ofiarą.

Aneta i Olek będą uprawiać seks w więzieniu?! Czeka ich niezapomniana noc poślubnaZobacz więcej

W 1515. odcinku serialu "M jak miłość" Mateusz kupi żonie piękną sukienkę i spróbuje namówić ją na wyjście na bal studniówkowy. Lilka wciąż jednak nie będzie chciała wychodzić do ludzi. - Czy cię do reszty pogrzało?! Nie idę na żadną studniówkę, lepiej szukaj paragonu i zwracaj to! Nie mam nastroju, nie mam ochoty! - wygarnie mężowi.

Kłótnię nastolatków usłyszy Krystyna (Dorota Chotecka), która postanowi nieco załagodzić sytuację. - Rozumiem cię, też bym nie chciała iść do ludzi, bawić się, ale nie można całe życie się chować, uciekać. Jesteś taka młoda i masz przy sobie Mateusza... - wyjaśni córce.

Ala nie zdobędzie serca Rafała? "Nie zadaję się z dzieciakami, tylko z kobietami!"Zobacz więcej

Po rozmowie z matką Lilka zrozumie, że Mateusz chce dla niej dobra i nie powinna na niego tak naskakiwać. Założy nową sukienkę i pokaże się w niej Mostowiakowi. - Aż mnie zatkało, ale mam prześliczną żonę! Teraz 100 dni, 100 nocy i egzamin dojrzałości... - wyzna Mateusz, który od razu się rozpromieni.

Lilka znów poczuje się piękna i wartościowa. - Wiesz Mati, dzięki tobie wyszłam z tego wszystkiego i nawet ci nie podziękowałam. Dziękuję ci... Tak bardzo, bardzo cię kocham - wyzna dziewczyna, po czym przełamie swój lęk przed bliskością i namiętnie pocałuje męża. Chwilę później młoda para wyląduje razem w łóżku.