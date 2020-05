"M jak miłość" odcinek 1516. Franka i Paweł są dla siebie stworzeni? Tak uzna Maria! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1516. odcinku "M jak miłość" Marysia pozna Frankę. Gdy wysłucha zwierzeń o jej problemach z facetami uzna, że... ma podejście do związków zupełnie takie jak jej syn! Czy spróbuje ich zeswatać? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1516. we wtorek, 5.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Wygląda na to, że Franka (Dominika Kachlik) wcale nie zniknie z życia Pawła (Rafał Mroczek) tak szybko! Choć na początku potrzebowała tylko jednorazowej pomocy, to wciąż będzie spotykać się ze Zduńskim...

Co więcej, w 1516. odcinku "M jak miłość" wpadnie przypadkiem na Marię (Małgorzata Pieńkowska) i... spędzi z nią niemal pół dnia! Wszystko dlatego, że Rogowska nagle potknie się na ulicy i przewróci, a Franka podbiegnie, by jej pomóc i zawiezie ją do szpitala. Później, nieświadoma, że rozmawia z matką Pawła, opowie jej o całym swoim życiu - w tym o Zduńskim. Marysia od razu uzna, że tych dwoje wiele łączy!

- Ja akurat, wie pani… jestem „na zakręcie”.(...) A jeśli chodzi o facetów, to jestem singielką - z wyboru! Życie w pojedynkę może być naprawdę ekscytujące...

- Jakbym słyszała swojego syna!

- Ale to nie znaczy, że będę żyła w celibacie! Ostatnio poznałam kogoś... Gość jest naprawdę w porządku, nie ma dzisiaj takich facetów. Pomógł mi, choć widział mnie pierwszy raz w życiu...

- Wygląda na to, że macie wiele wspólnego...

Czy Marysia będzie próbowała ich zeswatać? Franka i Paweł mają szansę być razem? Czas pokaże!

