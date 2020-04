"M jak miłość" odcinek 1517. Aneta i Olek będą uprawiać seks w więzieniu?! Czeka ich niezapomniana noc poślubna [CO SIĘ WYDARZY]

W 1517. odcinku serialu "M jak miłość" Aneta wyjdzie za mąż za Olka! Panna Młoda nie zamierza odpuścić sobie nocy poślubnej! Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1517. w poniedziałek, 11.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Olek bardzo źle znosi pobyt w areszcie... Aneta próbuje wszystkiego, aby przywrócić ukochanemu chęci do życia... Czy uda jej się postawić go na nogi?

W 1517. odcinku serialu "M jak miłość" Kryńska w tajemnicy przed Olkiem postanowi zorganizować ich ślub! Chodakowski będzie bardzo zaskoczony, ale gdy zobaczy Pannę Młodą, od razu się rozpromieni. - Ciesz się, że jestem za kratkami i nie mogę zwiać - zażartuje.

To jednak nie będzie koniec niespodzianek. Aneta nie będzie zważać na to, że znajduje się w więzieniu i od razu przejdzie do... nocy poślubnej. - Tu nie ma kamer, prawda? - zapyta Kryńska namiętnie całując męża - A nawet gdyby, będziemy mieli fajną pamiątkę - odpowie sama sobie kontynuując igraszki.

- Życie pisze różne scenariusze, ale takiego się nie spodziewałem - westchnie Chodakowski i zatonie w ramionach Anety. Jak daleko posunie się Młoda Para? Czy będzie potrzebna interwencja strażników? Przekonamy się już wkrótce!