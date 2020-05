"M jak miłość" odcinek 1517. Myśli samobójcze i wątpliwości pana młodego, czyli ślub Anety i Olka w areszcie! Będzie "happy end"? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1517. odcinku "M jak miłość" zaskoczony Olek dowie się, że za chwilę ma wziąć ślub z Anetą. Jak przebiegnie uroczystość? Będzie "happy end"? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1517. w poniedziałek, 11.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

W 1517. odcinku "M jak miłość" nadejdzie dzień pierwszej rozprawy Olka (Maurycy Popiel). Chodakowski niestety kompletnie się po niej załamie!

Gdy wróci do aresztu, zacznie planować samobójstwo i pisać pożegnalny list. "Kochani, przepraszam za wszystko. Marcin, proszę Cię, zaopiekuj się Mamą i Anetą…” - napisze. Jego plany jednak legną w gruzach, bo w jego celi zjawi się dyrektor aresztu i zawiadomi go, że zaraz bierze ślub!

- Ceremonia odbędzie się o godzinie siedemnastej!

- Ceremonia? Jaka ceremonia? O czym pan mówi?

- O pańskim ślubie… Chyba się pan nie rozmyślił?

Chwilę później w celi zjawi się też Aneta (Ilona Janyst), która od razu padnie w ramiona ukochanego. - Wariatka... Ciesz się, że jestem za kratkami i nie mogę zwiać! Zgadzam się tylko z jednego powodu – bałem się, że będą chcieli zamknąć cię w sąsiedniej celi… za podrobienie mojego podpisu! - zażartuje Olek na jej widok.

Ceremonia ślubna będzie skromna, bo tylko w obecności świadków - Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski) - ale i tak pełna wzruszeń. A Olek wcale nie ucieknie, tylko powie "tak"! Po wszystkim świadkowie złożą młodej parze gratulacje, a Aneta i Olek wybiorą się na "wieczór poślubny". Wtedy Chodakowski podziękuje Anecie.

- Życie pisze różne scenariusze, ale takiego się nie spodziewałem... Nigdy.

- Bardzo się na mnie gniewasz?

- Nie. Jestem ci wdzięczny, bo dzięki temu, co zrobiłaś… uratowałaś mi życie.

- No! I nareszcie to zrozumiałeś!

Czy Olek odzyska w końcu nadzieję i zrezygnuje z samobójstwa? Czas pokaże!

