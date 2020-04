"M jak miłość" odcinek 1518. Ala nie zdobędzie serca policjanta Rafała? "Nie zadaję się z dzieciakami, tylko z kobietami!" [CO SIĘ WYDARZY]

W 1518. odcinku serialu "M jak miłość" Ala zacznie nachalnie podrywać Rafała! Czy policjant zdoła uwolnić się od niechcianej adoratorki? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1518. we wtorek, 12.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Przebojowa Ala (Alicja Ostolska) niedawno wprowadziła się do Lipnicy i teraz robi wszystko, aby zabić nudę, która męczy ją odkąd wyprowadziła się z wielkiego miasta. Co wymyśli nastolatka?

Postanowi uwieść Rafała (Jakub Kucner), najprzystojniejszego faceta w okolicy, do którego wzdychają wszystkie dziewczyny! W 1518. odcinku "M jak miłość" Ala zagada do niego i poprosi, aby wygłosił dla harcerzy pogadankę na temat bezpieczeństwa. Policjant wyczuje podstęp i powie jej, że powinna napisać w tej sprawie oficjalnego maila, a następnie utnie rozmowę.

Dziewczyna nie da się tak łatwo spławić i uda się na jogging w okolicy jego domu, licząc na to, że go tam spotka. Gdy tylko go zobaczy, zacznie udawać kontuzję i poprosi go o pomoc! Stadnicki będzie zirytowany całą sytuacją i postanowi postawić sprawę jasno. - Nie zadaję się dzieciakami, tylko z kobietami! - oznajmi Ali.

Czy siostrzenica proboszcza (Maciej Damięcki) odpuści sobie amory? A może urażona duma sprawi, że zacznie starać się jeszcze bardziej? Czas pokaże!