"M jak miłość" odcinek 1518. Janek zrobi Soni scenę zazdrości podczas randki z Leonem! Naprawdę mu na niej zależy? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1518. odcinku "M jak miłość" Sonia pójdzie na randkę z Leonem, a Janek zrobi jej scenę zazdrości! Naprawdę zależy mu na policjantce i zapomniał o Uli? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1518. we wtorek, 12.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Sonia (Barbara Wypych) uległa szantażowi Leona (Dariusz Toczek) i zgodziła się pójść z nim na kawę. Grabarz jednak pójdzie o krok dalej i przygotuje romantyczną kolację...

Soni spodoba się randka z Leonem! Rzuci dla niego Janka? Zobacz więcej

W 1518. odcinku "M jak miłość" nadejdzie dzień ich spotkania. Policjantka dotrzyma obietnicy i spędzi ze swoim adoratorem cały wieczór. - Od dłuższego czasu marzyłem o tej chwili… I, jak widać, marzenia się spełniają!(...) Wiem, że nie mam żadnych szans. Ale wystarczy mi to, że wiesz, że jestem i czekam… A co z tego będzie i czy coś będzie, to dopiero życie pokaże... - zacznie czarować ją Leon.

Wtedy do akcji wkroczy Janek (Tomas Kollarik), który wybuchnie zazdrością!

- Odbijany!

- Oszalałeś? Co ty tu robisz?

- To miała być tylko kawa, a nie tańce... w blasku zniczy!

Sonia będzie pod wrażeniem romantyzmu Leona, ale bardziej spodoba jej się zaangażowanie Janka. Czy uwierzy, że ten zapomniał o Uli (Iga Krefft) i kocha tylko ją?

