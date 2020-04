"M jak miłość" odcinek 1518. Sonia umówi się na randkę z Leonem! Dlaczego to zrobi? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1518. odcinku "M jak miłość" okaże się, że Sonia w końcu uległa i umówiła się na randkę z Leonem. Dlaczego zmieniła zdanie? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1518. we wtorek, 12.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Nowy grabarz z Lipnicy zakochał się w Soni (Barbara Wypych) i robi wszystko, by ją poderwać. Choć nie ma u niej żadnych szans, to Janek (Tomas Kollarik) i tak jest zazdrosny...

W 1515. odcinku "M jak miłość" Leon (Dariusz Toczek) nie podda się i odwiedzi Sonię w pracy, by wręczyć jej bukiet róż. Morawski będzie wściekły i zrobi wszystko, by konkurenta zniechęcić. - Utrudnia nam pan pracę! Jak pan będzie dalej nachodził koleżankę, to inaczej sobie pogadamy - powie mu. Niedługo później Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) zasugeruje Rafałowi (Jakub Kucner), że Leon jest poszukiwany przez policję, ale koniec końców postanowi działać sama. Dlatego uwięzi grabarza na zapleczu swojego sklepu!

Leon postanowi wykorzystać tę sytuację i zaproponuje Soni układ - on nie wniesie oskarżenia przeciwko jej ciotce, a ona się z nim umówi. Policjantka się zgodzi i w 1518. odcinku "M jak miłość" wybierze się z nim na kawę! Czy przekona się do Leona?

