"M jak miłość" odcinek 1519. Anka będzie udawała żonę Andrzeja! Magda w końcu straci cierpliwość... [CO SIĘ WYDARZY]

W 1519. odcinku "M jak miłość" Anka znowu będzie mieszać. Kiedy Andrzej trafi do szpitala, ta poda się za jego żonę! Magda będzie wściekła i w końcu straci cierpliwość! Co zrobi? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1519. w poniedziałek, 18.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Anka (Weronika Rosati) nadal chce zdobyć Andrzeja (Krystian Wieczorek), mimo że pogodziła się z Magdą (Anna Mucha). Wkrótce wymyśli pewną intrygę, która skończy się niespodziewanie...

W 1519. odcinku "M jak miłość" podstępem zwabi Andrzeja do swojego mieszkania. Ten nie będzie czuł się najlepiej, ale w końcu odwiedzi byłą kochankę. Tylko przez awanturę z Kamilem i intrygę Anki, nagle poczuje skok ciśnienia i osunie się na podłogę!

Trafi do szpitala, a Waszkiewicz pojedzie tam razem z nim. By dowiedzieć się czegoś o jego stanie zdrowia, poda się za jego żonę. Niedługo później na miejscu pojawi się Magda i usłyszy, że pielęgniarki mówią do Anki jak do żony Budzyńskiego! Tego będzie już dla niej za wiele! W końcu dobitnie powie jej, że nie ma szans u jej męża. - Daj mu spokój raz na zawsze! - zażąda.

Czy Anka tym razem odpuści?

