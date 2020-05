"M jak miłość" odcinek 1520. Agata przyłapie Wernera z... Sandrą! Da mu popalić? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1520. odcinku "M jak miłość" Werner zacznie podrywać Sandrę, na czym przyłapie go Agata! Siostra Artura postanowi dać mu nauczkę... Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1520. we wtorek, 19.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Mimo że Adam (Jacek Kopczyński) wyznał Agacie (Katarzyna Kwiatkowska) miłość i błagał, by przyjęła go z powrotem, to nadal flirtuje z każdą kobietą. Wkrótce się doigra...

W 1520 . odcinku "M jak miłość" Wernerowi spodoba się... Sandra (Anna Oberc)! Spróbuje ją uwieść i zaprosi ją do swojego mieszkania, by spędzić z nią kilka romantycznych chwil. Kiedy zaczną się całować, do pokoju wejdzie Agata!

Rogowska wpadnie w furię i uzna, że musi dać ukochanemu nauczkę. Najpierw wyżyje się na... jego samochodzie! Jemu też się dostanie... Czy Werner już nie odzyska Agaty?

