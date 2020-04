"M jak miłość" odcinek 1520. Andrzej trafi do szpitala przez intrygę Anki! Co mu będzie? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1520. odcinku "M jak miłość" problemy zdrowotne Andrzeja w końcu osiągną apogeum! Podczas wizyty u Anki, Budzyński osunie się na podłogę i trafi do szpitala! Co mu będzie? Sprawdź szczegóły!

Magda (Anna Mucha) i Anka (Weronika Rosati) znów się pogodziły, bo połączyła je niechęć do działań Kamila (Marcin Bosak). Okazuje się jednak, że Waszkiewicz nie zamierza odpuścić sobie Andrzeja (Krystian Wieczorek)...

W 1520 . odcinku "M jak miłość" Anka zaprosi Andrzeja do siebie, by ten odebrał od niej obraz, który wylicytował na aukcji. Okłamie go, że musi to zrobić teraz, bo ta potem wyjeżdża. Na tym jej intrygi się nie skończą, bo będzie udawać, że została napadnięta przez jednego z klientów.

Porwie na sobie ubranie i rozmaże makijaż. Budzyński od razu uzna, że trzeba zawiadomić policję, ale malarka zacznie plątać się w zeznaniach i odmówi. W pewnym momencie Andrzej źle się poczuje i skoczy mu ciśnienie, co zdarzało się już wcześniej. Osunie się na podłogę, więc Anka od razu zadzwoni po karetkę i prawnik trafi do szpitala. Co stwierdzą lekarze?

