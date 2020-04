"M jak miłość" odcinek 1520. Kamil zamieni proces Olka w koszmar! Chodakowski zostanie za kratkami? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1520. odcinku "M jak miłość" odbędzie się rozprawa Olka. Kamil będzie bardzo stronniczy i zamieni proces Chodakowskiego w koszmar! Czy przez niego Olek pójdzie siedzieć? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1520. we wtorek, 19.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Choć wydawało się, że prokuratura nie ma żadnych dowodów przeciwko Olkowi (Maurycy Popiel), to jednak wyznaczono termin pierwszej rozprawy. Oznacza to, że jest coś, co świadczy przeciwko niemu, oprócz zeznań Kamila (Marcin Bosak)...

W 1520. odcinku "M jak miłość" Andrzej (Krystian Wieczorek) odwiedzi Olka w areszcie, by ustalić z nim jego zeznania. Ostrzeże go przed Kamilem. - Musisz mieć z tyłu głowy, że Gryc jako oskarżyciel posiłkowy jest wyjątkowym przeciwnikiem i czeka nas z nim ostra batalia - powie i doda, że z kolei ciotka Artura (Agata Rzeszewska) zaczęła mieć wątpliwości co do jego winy.

Szybko okaże się, że przeczucia Budzyńskiego były słuszne. Podczas rozprawy Kamil będzie robił wszystko, by pokonać Andrzeja, a jego stronniczość sięgnie zenitu! W dodatku będzie tak bezlitosny, że przy przesłuchiwaniu Izy (Adriana Kalska) doprowadzi ją do łez.

Tuż po zakończeniu rozprawy Kamil zapowie Marcinowi (Mikołaj Roznerski), że nie zamierza odpuszczać. - Doprowadzę do tego, że twój brat zgnije za kratkami - podkreśli. Czy rzeczywiście przez niego Olek jednak trafi do więzienia?

