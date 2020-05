"M jak miłość" odcinek 1520. Olek przyzna się matce, że zabił Artura! Jak ona na to zareaguje? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1520. odcinku "M jak miłość" Aleksandra odwiedzi Olka w areszcie. Ten w końcu wyzna matce, że naprawdę zabił Artura! Jak Chodakowska zareaguje na te słowa? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1520. we wtorek, 19.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Niewiele osób wie, że Olek (Maurycy Popiel) naprawdę zabił Artura (Tomasz Ciachorowski) i nie jest w areszcie bez powodu. Teraz Chodakowski postanowi przerwać milczenie...

W 1520. odcinku "M jak miłość" nadejdzie dzień kolejnej rozprawy Olka. Marcin (Mikołaj Roznerski) będzie miał go odwiedzić tuż przed wizytą w sądzie, ale Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) poprosi go, by to ona mogła skorzystać z odwiedzin i zobaczyć syna. Wtedy właśnie Olek wyzna jej całą prawdę - powie, że naprawdę zabił Artura i nie zasługuje na to, by wyjść na wolność.

Chodakowska będzie w szoku! Szybko jednak odzyska zdolność racjonalnego myślenia i... zacznie błagać go, by się nie przyznawał! Spróbuje go namówić, by szedł w zaparea i zeznał przed sądem, że jest niewinny. Co finalnie zrobi Olek?

