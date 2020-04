"M jak miłość" odcinek 1520. Piotrek zdradzi Kingę?! Zduńska zobaczy niepokojące zdjęcia [CO SIĘ WYDARZY]

W 1520. odcinku serialu "M jak miłość" Kinga zobaczy dwuznaczne zdjęcie Piotrka i Kamili. Czy jej mąż ma romans z koleżanką z pracy? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" odcinek 1520. we wtorek, 19.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już wkrótce Piotrek (Marcin Mroczek) wyjdzie na kilkumiesięczną delegację do USA. W podróży służbowej będzie mu towarzyszyć Kamila (Anna Gorajska), co wzbudzi niepokój Kingi (Katarzyna Cichopek). Czy za oceanem dojdzie do małżeńskiej zdrady?

W 1520. odcinku serialu "M jak miłość" Zduńska spotka się z Wernerem (Jacek Kopczyński), który przyniesie jej przesyłkę, która omyłkowo trafia do niego. Rozmowa szybko zejdzie na temat Piotrka. Adam przyzna, że trochę mu zazdrości, bo z tego co wie, to Zduński świetnie bawi się w Stanach.

Kinga zacznie ciągnąć go za język. Werner nie będzie miał oporów i opowie wszystko, co wie, a także pokaże Kindze zdjęcie, na którym będzie widać, jak Piotrek i Kamila wspólnie zwiedzają Wielki Kanion. Zduńska uzna, że wyglądają jak... zakochana para! Będzie wściekła!

Czy Piotrek rzeczywiście wdał się w romans z koleżanką z pracy? Czy Kinga po tylu latach zdecyduje się na rozstanie? Na odpowiedź będziemy musieli jednak poczekać do następnego sezonu!