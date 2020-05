"M jak miłość" odcinek 1520. Przesłuchanie Izy pogrąży Olka? Chodakowska zacznie mieszać się w zeznaniach... [CO SIĘ WYDARZY]

W 1520. odcinku serialu "M jak miłość" Iza będzie musiała złożyć zeznania przed sądem. Czy Kamil zdoła ją złamać? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1520. we wtorek, 19.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Trwa proces Olka (Maurycy Popiel)! Wynik pojedynku dwóch świetnych adwokatów, Budzyńskiego (Krystian Wieczorek) i Gryca (Marcin Bosak), jest całkowicie nieprzewidywalny. Czy Kamil dopnie swego i wsadzi Chodakowskiego za kratki?

W 1520. odcinku serialu "M jak miłość" swoje zeznania złoży Iza (Adriana Kalska). Budzyński będzie liczył na to, że jej chwytająca z serce historia poruszy skład sędziowski. Kamil jednak będzie doskonale wiedział, kiedy uderzyć.

- Pani szwagier, oskarżony Aleksander Chodakowski, przyszedł pół godziny później. Powiedział pani, co się stało… A potem? Co było potem? Czy został z panią? - usłyszy Iza.

- Nie, wyszedł... - odpowie niepewnie.

- To trochę dziwne, prawda? Nie został z roztrzęsioną kobietą, z dziećmi? - zacznie drążyć prokurator.

- Powiedział, że musi upewnić się, że Artur odszedł na dobre...

- Tym bardziej powinien był z panią zostać! A on… po prostu wyszedł. Jakby wiedział, że nie ma się już czego obawiać!

Kamil momentalnie dostrzeże, że Iza zaczyna się motać. Gdy wyczuje słaby punkt w jej zeznaniach. - Czy oskarżony poszedł piechotę, czy pojechał samochodem? - zapyta, a Chodakowska oniemieje. Nie będzie chciała zaszkodzić Olkowi, ale sytuacja ją przerośnie.

- Nie wiem... Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie - wyduka Iza, a chwilę później triumfujący Kamil stwierdzi, że nie ma więcej pytań. Promowana przez Budzyńskiego wersja wydarzeń zacznie się sypać... Czy los Olka jest już przypieczętowany?

