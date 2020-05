"M jak miłość" odcinek 1521. Asia wyląduje w łóżku z Michałem! Wreszcie będą razem? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1521. odcinku "M jak miłość" Asia postanowi zrobić kolejny krok i zaciągnie Michała do łózka. Nie będzie wiedziała, że ten coś przed nią ukrywa... Co? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1521. w poniedziałek, 25.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Asia (Barbara Kurdej-Szatan) ciągle się waha, ale odkąd Leszek (Sławomir Uniatowski) usunął się z drogi, spojrzała na Michała (Paweł Deląg) łaskawszym okiem. Teraz postanowi nareszcie dać mu szansę!

Kamil zamieni proces Olka w koszmar! Chodakowski zostanie za kratkami?Zobacz więcej

W 1521. odcinku "M jak miłość" Michał odbierze telefon od kolegi, z którym Leszek wyjechał na wyprawę w Himalaje. Okaże się, że nastąpiło załamanie pogody i... Leszek zaginął bez śladu! Pisarz uzna, że musi powiedzieć o tym Asi. Zjawi się u niej i spróbuje przekazać jej tę złą wiadomość. Zanim jednak to zrobi, Chodakowska zacznie go całować i wylądują razem w łóżku!

Asia zrobi to, by udowodnić Michałowi, że jej na nim zależy i nie bawi się z nim w kotka i myszkę. Po upojnej nocy Ostrowski będzie miał dylemat, ale w końcu jednak nie powie jej nic o Leszku. Niedługo później znowu dostanie telefon i dowie się, że Krajewskiego nie odnaleziono, ale zanim zaginął, przekazał dla Asi wiadomość, w której się z nią żegna i wyznaje miłość... O tym Michał także jej nie wspomni... Co zrobi Chodakowska, gdy dowie się, że kochanek to przed nią ukrył?

Andrzej trafi do szpitala przez intrygę Anki! Co mu będzie?Zobacz więcej