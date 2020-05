"M jak miłość" odcinek 1521. Basia pozna prawdę o swoich spotkaniach z Jaśkiem! Jak na to zareaguje? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1521. odcinku "Na dobre i na złe" Basia dowie się w końcu, że Jasiek spotykał się z nią na prośbę Ani i Damiana! Jak na to zareaguje? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1521. w poniedziałek, 25.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Ania (Gabriela Świerczyńska) i Damian (Oliwer Proctor) postanowili pocieszyć Basię (Gabriela Raczyńska) i załatwili jej randkę z Jaśkiem (Stanisław Dusza). Córka Pawła (Rafał Mroczek) nadal nie wie, że chłopak umawiał się z nią nie z własnej woli...

Karolina znów pojawi się w życiu Pawła! Franka ją przegoni?Zobacz więcej

W 1521. odcinku "M jak miłość" Basia podsłucha przypadkiem rozmowę Jaśka z Damianem i w końcu odkryje, że chłopak zaczął się z nią spotykać tylko dlatego, że namówił go do tego kolega. - A jeśli jej powiem, że to był zakład? I że musiałem cię namawiać, żebyś w ogóle zaczął z nią gadać? - usłyszy słowa Damiana, który nagle zacznie być zazdrosny o Basię.

Dziewczyna zrozumie, że jej przyjaźń z Jaśkiem od początku była oszustwem, załamie się i ucieknie zalana łzami! Czy Basia pogodzi się z kolejnym zawodem miłosnym?

Asia wyląduje w łóżku z Michałem! Wreszcie będą razem? Zobacz więcej