"M jak miłość" odcinek 1521. Fatalny finał wyprawy w Himalaje! Leszek zaginie w górach! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1521. odcinku serialu "M jak miłość" Leszek zaginie w mroźnych Himalajach! Czy uda mu się wydostać ze śmiertelnej pułapki? A może Sławek Uniatowski na zawsze odejdzie z serialu? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1521. w poniedziałek, 25.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) wciąż nie wiem z kim powinna spędzić resztę życia. O jej serce walczy dwóch nietuzinkowych mężczyzn - Michał (Paweł Deląg) i Leszek (Sławek Uniatowski). Jak zakończy się ta historia?

Ostatnio Chodakowska coraz bardziej zbliża się do Michała. Leszek będzie mocno dotknięty uczuciowym niepowodzeniem i postanowi wyjechać z kolegami w Himalaje, aby nabrać trochę dystansu do codziennego życia. Szybko okaże się, że to był wielki błąd.

W górach Krajewski w końcu zrozumie, że nie wyobraża sobie życia bez Joasi i obieca sobie, że zrobi wszystko, aby ją odzyskać. Tuż przez wyprawą na szczyt wyśle ukochanej SMS z wyznaniem miłości. Niestety, w 1521. odcinku serialu "M jak miłość" podróż życia zakończy się dla niego tragicznie!

Jak donosi SuperExpress w trakcie ataku na szczyt Leszek nagle zniknie bez śladu! Krajewski zostanie zupełnie sam w dramatycznych warunkach! Czy spadnie przepaść lub zamarznie na śmierć? A może ratownicy zdążą odnaleźć go na czas?

Odpowiedzi na te i inne pytanie poznamy dopiero w kolejnym sezonie "M jak miłość", który zadebiutuje w TVP dopiero jesienią!