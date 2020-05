"M jak miłość" odcinek 1521. Joasia nie poradzi sobie z prowadzeniem bistro?! "Ja się tu chyba zabiję!" [CO SIĘ WYDARZY]

W 1521. odcinku serialu "M jak miłość" Joasia straci panowanie nad bistro Kingi! Kto poda jej pomocną dłoń? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1521. w poniedziałek, 25.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Asia (Barbara Kurdej-Szatan) od niedawna jest menadżerką bistro Kingi (Katarzyna Cichopek). Nie ma doświadczenia w gastronomii, a na dodatek opuściła ją ważna pracownica, Aga (Ina Sobala). Czy Chodakowska sobie ze wszystkim poradzi?

W 1521. odcinku serialu "M jak miłość" Joasia będzie miała bardzo ciężki dzień w pracy. Najpierw kucharz zerwie się z pracy, ponieważ jego partnerka trafiła do szpitala, a później kelner zacznie odczuwać bardzo silny ból zęba i będzie chodził po lokalu... z lodem przyłożonym do twarzy.

- Już idę, już - powie obolały pracownik.

- Nie... Idziesz, ale do dentysty - stwierdzi Joasia, gdy zobaczy stan pracownika.

- Do dentysty? Nie, to mi zaraz przejdzie. Klienci czekają.

- Szoruj do dentysty albo do domu, bo klientów nam właśnie w takim stanie tylko wystraszysz.

Na pomoc Joasi od razu ruszy Michał (Paweł Deląg), który przejmie obowiązki kucharza i pomoże jej w obsłudze stolików. Spyta ją także, czy nie powinna zatrudnić dodatkowej osoby. - Wiesz co, ja jestem w trakcie rekrutacji, ale nie wiesz jak trudno znaleźć ludzi do pracy. Aga wyjechała szukać siebie, a ja się tu chyba zabiję! - odpowie mu załamana kobieta.

- O nie, nie, nie. Na to ja nie pozwolę, kotku -uspokoi ją Michał. Joasia będzie mu bardzo wdzięczna za pomoc i poczuje, że zawsze może na niego liczyć. Ostatecznie tego samego bohaterka "M jak miłość" wyląduje z pisarzem w łóżku! Czy w końcu stworzą prawdziwy związek?