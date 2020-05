"M jak miłość" odcinek 1521. Paweł zaprosi Frankę na randkę! Już się zakochał? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1521. odcinku "M jak miłość" tym razem Franka pomoże Pawłowi. On, żeby się jej odwdzięczyć, zaproponuje jej kolejne spotkanie... Będą razem? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1521. w poniedziałek, 25.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Franka (Dominika Kachlik) wciąż pojawia się w życiu Pawła (Rafał Mroczek) i prosi go o pomoc. Tym razem sytuacja się odwróci i to on będzie potrzebował jej!

Ina Sobala odchodzi z serialu! Co stanie się z Agą i Łukaszem? Zobacz więcej

W 1521. odcinku "M jak miłość" Basia (Gabriela Raczyńska) znowu będzie chciała wyswatać Pawła z Karoliną (Renata Gosławska), ale Zduński postanowi szybko zniechęcić adoratorkę. Dlatego poprosi Frankę, by udawała jego dziewczynę!

Góralka świetnie poradzi sobie z tym zadaniem, paradując przed Karoliną w samym ręczniku. Paweł będzie jej za to bardzo wdzięczny i w zamian za przysługę, zgodzi się, by Franka wypróbowała na nim swoje umiejętności fryzjerskie. Na tym jednak nie zakończy, bo zaprosi ją też na kolację! Czyżby już się w niej zakochał?

Opiekunka otruje Modrego! Postanowi też zabić Basię!Zobacz więcej