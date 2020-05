"M jak miłość" odcinek 1522. Janek zostanie komendantem posterunku w Lipnicy! Co stanie się ze Staszkiem? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1522. odcinku serialu "M jak miłość" Staszek ogłosi, że odchodzi z pracy i wyznaczy swojego następcę. Dla wszystkich policjantów będzie to wielkie zaskoczenie! Sprawdź szczegóły!

Staszek (Sławomir Holland) stanął w obronie Krystyny (Dorota Chotecka) i nieco poturbował Banacha (January Brunov), który znów chce dręczyć byłą żonę. Niestety, damski bokser złożył na niego oficjalną skargę, a swoje oskarżenie poparł wynikami obdukcji...

W efekcie całej tej sprawy komendant posterunku w Lipnicy zostanie zawieszony i zmuszony do przejścia na wcześniejszą emeryturę. W 1522. odcinku serialu "M jak miłość" po raz ostatni pojawi się w pracy i oznajmi podwładnym decyzję dowództwa. Janek (Tomas Kollarik) nie będzie mógł w to uwierzyć...

- Ale jak to? - zapyta policjant.

- Doigrałem się, bywa. Propozycja była z tych nie do odrzucenia. Prawdę mówiąc dobrze, że to tylko tak się skończyło. Mogło być znacznie gorzej. Najważniejsze, że zostawiam komisariat w dobrych rękach. A wiesz, kto będzie moim następcą? - odpowie mu Popławski.

- Nie.

- Ty.

Morawski będzie całkowicie zaskoczony takim obrotem spraw. Jak poradzi sobie w roli komendanta? Jaka będzie reakcja Soni (Barbara Wypych) i Rafała (Jakub Kucner)? A przede wszystkim co teraz będzie robił Staszek? Na odpowiedzi na te pytania musimy niestety poczekać do jesieni!