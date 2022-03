"M jak miłość" odcinek 1650. Argasiński wyjdzie z aresztu! Łukasz nie zdoła obronić przed nim Patrycji? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1650. odcinku "M jak miłość" Marta powiadomi Łukasza, że Argasiński wyszedł z aresztu! Jerzy od razu skontaktuje się z Patrycją, a ta będzie przerażona! Łukaszowi uda się ją obronić? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1650. we wtorek, 29.03.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Łukasz (Jakub Józefowicz) uratował Patrycję (Alżbeta Lenska) od Argasińskiego (Karol Strasburger) i zamieszkali w Grabinie. Jednak nie do końca docenili męża kobiety...

Kolejna tragedia Uli! Pogodzi się z ojcem i od razu go straci...Zobacz więcej

W 1650. odcinku "M jak miłość" Marta (Dominika Ostałowska) uprzedzi Łukasza, że Argasiński wyszedł z aresztu.

- Będzie odpowiadał z wolnej stopy i nie wiem, czy uda mu się cokolwiek udowodnić… Był bardzo ostrożny. Prosił innych lekarzy o wystawienie opinii, a przedstawionej dokumentacji medycznej trudno coś zarzucić...

- A Herman?

- Pogrążyły go zeznania świadków, jego byłych kumpli i na pewno tym razem się nie wywinie!

- Czyli jest szansa, że przynajmniej na razie Herman zostawi nas w spokoju?

- Tak sądzę. Ale Argasiński tak łatwo nie odpuści…

Tymczasem Argasiński od razu postanowi działać. Skontaktuje się z Patrycją i napisze jej wiadomość, pewien, że znów będą razem. "Wybacz mi, proszę. Wszystko naprawię. Wierzę, że nasze małżeństwo nie jest jeszcze stracone..." - przeczyta Patrycja i wpadnie w panikę!

- Pati, ale chyba wiesz, że on już nam nie zagraża...

- Chciałabym w to wierzyć…

- Dziecko jest moje, Argasiński nie ma do niego żadnych praw! Musisz tylko jak najszybciej wystąpić o rozwód… A ja… jestem i zawsze będę przy tobie, słyszysz? Potrafię ochronić swoją rodzinę... Nikomu nie pozwolę was skrzywdzić!

Czy jednak uda im się skutecznie ukryć przed Argasińskim?

Serial znika z anteny! Wiemy, skąd taka decyzja stacjiZobacz więcej