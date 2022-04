"M jak miłość" odcinek 1653. Aneta niespodziewanie zacznie rodzić! Nie będzie przy niej Olka... [CO SIĘ WYDARZY]

W 1653. odcinku "M jak miłość" Aneta niespodziewanie zacznie rodzić! Niestety Olek będzie wtedy w Warszawie i nie będzie odbierał telefonów... Czy Chodakowska urodzi zdrowego syna? Sprawdź, co się wydarzy!

Ciężarna Aneta (Ilona Janyst) przebywa obecnie w Wiedniu i bardzo się zmieniła! Olek (Maurycy Popiel) tylko czeka na poród ukochanej, bo tęskni za "dawną" żoną. Okaże się, że zdarzy się to szybciej, niż przypuszczał!

W 1653. odcinku "M jak miłość" Olek znów przyjedzie do Warszawy na operację. Zadzwoni do żony przed zabiegiem, a ta znowu poczuje się zazdrosna, gdy usłyszy fragment rozmowy męża z pielęgniarką. Niestety później Chodakowski przestanie odbierać telefony, a Aneta... zacznie rodzić! W tej sytuacji ciężarna zadzwoni do Marcina (Mikołaj Roznerski).

Gdy zabieg się zakończy, radosną nowinę przekażą Olkowi Iza (Adriana Kalska) z Marcinem! Olek zostanie dumnym ojcem! Syn Chodakowskich otrzyma imię Borys.

