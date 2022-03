"M jak miłość" odcinek 1654. Adam powie Magdzie o zdradzie! Co zrobi Budzyńska? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1654. odcinku "M jak miłość" Adam dowie się, że jeden z kolegów podczas wyjazdu do Wrocławia spędził noc z Julią! Nie wytrzyma i opowie o wszystkim Magdzie! Co ona na to? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1654. we wtorek, 19.04.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Na delegacji we Wrocławiu Andrzej (Krystian Wieczorek) niespodziewanie zdradzi Magdę (Anna Mucha) z Julią (Marta Chodorowska)! Sekret Budzyńskiego pozna Kamil (Marcin Bosak)...

Kamil odkryje zdradę Andrzeja! Powie o wszystkim Magdzie?Zobacz więcej

W 1654. odcinku "M jak miłość" Kamil i Andrzej mocno się o to pokłócą i dojdzie do bójki! Kolegów rozdzieli Adam (Jacek Kopczyński), który od razu domyśli się, co się stało. Zażąda, by powiedzieli mu, kto zdradził! Kamil weźmie winę na siebie i powie Wernerowi, że to on...

Niestety Adam będzie potrafił się powstrzymać i wygada się Magdzie. Powie jej o zdradzie! Oczywiście Budzyńska nie dowie się, że to ona została zdradzona, ale Anita (Melania Grzesiewicz). Zrobi jej się żal koleżanki i postanowi o niczym jej nie mówić. Opowie jednak o wszystkim Andrzejowi... Czy Budzyński wyzna żonie prawdę i powie, że to on zdradził?

Koniec sielanki u Patrycji i Łukasza! Jak poradzą sobie z kolejnymi problemami?Zobacz więcej