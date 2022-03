"M jak miłość" odcinek 1654. Kamil odkryje zdradę Andrzeja! Powie o wszystkim Magdzie? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1654. odcinku "M jak miłość" Kamil przyłapie Andrzeja po zdradzie z Julią. Będzie naprawdę wściekły na męża Magdy! Powie Budzyńskiej całą prawdę? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1654. we wtorek, 19.04.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Niespodziewanie na delegacji we Wrocławiu Andrzej (Krystian Wieczorek) zdradzi Magdę (Anna Mucha), o czym pisaliśmy tutaj. Spędzi noc z prawniczką Julią (Marta Chodorowska)...

Andrzej zdradzi Magdę! Spędzi noc z Julią!Zobacz więcej

W 1654. odcinku "M jak miłość" Andrzej obudzi się u boku Julii i zacznie się chybko ubierać. Nie będzie nawet potrafił porozmawiać z kochanką o tym, co się wydarzyło, zapewni ją, że porozmawiają później.

Kiedy Andrzej będzie wychodził z pokoju Julii, akurat pod drzwiami przechodzić będzie Kamil (Marcin Bosak)! Gdy zobaczy prawniczkę w samym ręczniku, natychmiast odejdzie. Budzyński będzie przerażony, że zdrada wyszła na jaw!

Później Kamil zrobi koledze wielką awanturę. Dojdzie do rękoczynów!

- Już uciekasz? Oficjalne zakończenie kongresu dopiero wieczorem... A może kiepsko się bawisz, co? Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłeś? No i co teraz? Co zamierzasz zrobić?

- Nie twoja sprawa.

- Nie moja? Ty gnoju! Pamiętasz, że Magda ma chore serce? Pomyślałeś, co się stanie, jak się o wszystkim dowie?

- Odpieprz się!

- Bo co?

Budzyński będzie chciał uderzyć Kamila prawym sierpowym, ale Gryc uniknie ciosu. Wtedy pojawi się Adam (Jacek Kopczyński), który rozdzieli kolegów... Czy Kamil rozpowie wszystkim o zdradzie Andrzeja? Magda też się o tym dowie? Czas pokaże!

Widzowie zarzucają produkcji błąd. "Jako widz czuję się oszukiwana"Zobacz więcej