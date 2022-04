"M jak miłość" odcinek 1654. Nieśpielak jednak odbije Marysię Arturowi?! Postanowi nawet zamieszkać w Grabinie! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1654. odcinku "M jak miłość" Nieśpielak odwiedzi Marysię i Artura i okaże się, że profesor chce kupić działkę w Grabinie! Rogowski od razu się wścieknie! Sprawdź, co z tego wyniknie!

"M jak miłość" odcinek 1654. we wtorek, 19.04.2022 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Profesor Nieśpielak (Zbigniew Suszyński), który zajmował się Kingą (Katarzyna Cichopek), zainteresował się Marysią (Małgorzata Pieńkowska). Artur (Robert Moskwa) zna jego reputację i zdecydowanie się zaniepokoił...

W 1654. odcinku "M jak miłość" okulista niespodziewanie odwiedzi Artura w przychodni w Gródku. Rogowski nie będzie zachwycony, w przeciwieństwie do Marysi, która od razu zaprosi Nieśpielaka na kolację. Wtedy profesor powie Rogowskim, że zamierza kupić działkę, która graniczy z sadem Mostowiaków. Arturowi wyda się to podejrzane...

- Klinika? Tutaj?

- Dlaczego nie? Widzę tu ogromny potencjał... Dobry dojazd z Warszawy, urokliwe położenie, wokół lasy, sady... Pacjenci są dziś wymagający, leczenie to nie wszystko, chcą też wypoczywać, obcować z naturą... Ale najbardziej pociąga mnie tutaj...

- Moja żona...

Po wyjściu Nieśpielaka Artur podzieli się swoimi podejrzeniami z Marysią i Basią (Teresa Lipowska), ale Rogowska nie uwierzy mężowi.

- Nie wydaje ci się to jednak dziwne? Nie mówię, że Grabinie można coś zarzucić, ale klinika, tutaj? I dziwnym trafem na tych działkach obok sadu...

- Artur... Ta twoja zazdrość jest nawet zabawna, ale teraz to już są jakieś teorie spiskowe...

- Po prostu mi się to nie podoba.

Czy Artur ma rację i Nieśpielak robi wszystko, by być bliżej Marysi?

